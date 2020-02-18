Edirne'de ‘İçerde oyun var' projesi

Edirne'de, cezaevinde anneleri ile kalan çocuklar için Trakya Kalkınma ajansı tarafından desteklenen, Edirne Valiliği ve Kapalı Cezaevi işbirliğinde ‘İçerde oyun var' projesi uygulandı.

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) ile Kapalı Cezaevi ortaklığında hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje çerçevesinde toplam 39 kişiye iki gün süren ‘Oyun terapisi' eğitimi verildi.

PROMER Koordinatörü Emine Aydın Özgür, “Bir suça karışan kadınlar hüküm giymeleri halinde 0-6 yaş arasında çocukları da (bakımı üstlenen bir yakınının olmaması halinde) anneleri ile kalmaktadır. Cezaevlerinde anneleri için oluşturulan yaşam koşullarında kalmak zorunda olan bu çocuklara 2019 yılında Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi hanımefendi Dr. Ayten Canalp'in himayelerinde gönüllü destekleri ile açık hava Çocuk Oyun Parkı oluşturulmuştu. Çocuklar bu oyun parkına anneleri ile gelemediği için Kadın Koruma İnfaz görevlileri onlara eşlik etmektedir. Hazırlanan 'İçerde oyun var' projesi ile kadın koruma infaz görevlilerinin çocuğun en yüksek yararına uygun şekilde bu çocuklarla zaman geçirmeleri hedeflenmiştir” dedi.

Cezaevi Psiko-Sosyal Birim yetkilisi Psikolog Hamza Aldemir ise “Edirne Valiliğine desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Kapalı Cezaevinde kalan hükümlü kadınların bu konuda dolaylı olarak gelişimi sağlanacaktır. Bu özel çocukların bir kısmı annenin rızası ile sevgi evlerinde kalmaktadır. Bu nedenle bakım veren anneleri de bu projeye dahil ettik. Beklediğimizden daha çok yarar elde etmiş olduk. İşbirlikleri için Aile Çalışma ve sosyal hizmetler Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Bu sayede katılımcıların mesleki gelişimleri desteklendi. Diğer taraftan çocukların olası travmatik durumlarını saptama ve destek olmada oyun terapisini kullanabilecekler, çocuklara yaklaşım konusunda anneler ve diğer kadınlara rol model oluşturacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Klinik Psikolog İmren Ceylan Mercan tarafından verilen eğitimde birinci gün eğitime katılacak personelin çalışma ortamı nedeni ile uzmanlarca da belirtilen tükenmişlik sendromu ve öfke kontrolü konusunda bilgi ve becerileri arttırılarak eğitime hazıroluşları sağlandı ve akabinde 0-6 yaş arası çocuklarda gelişim ve iletişim yöntemleri işlenerek oyun terapisi konusunda eğitim verildi.