İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de otomobil ile bir panelvan aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil ile bir panelvan aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Mahallesi Ahmet Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 22 ACJ 390 plakalı otomobil ile A.A.C. idaresindeki 34 DCL 797 plakalı panelvan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.