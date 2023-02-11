Edirne'de iki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Edirne'de iki katlı bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Edirne'de Yeniimaret Mahallesi dördüncü Sokak'ta Samet Düğüncü'ye ait bir evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak mahalle sakinlerini yangının çıktığı evin yakınından uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sayesinde yangın söndürüldü. Yangın sonucu evin giriş kullanılamaz hale geldi.