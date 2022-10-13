Edirne'de inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Edirne'de şantiye alanından 30 filmli kalıp tabakası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin şantiye alanından 30 filmli kalıp tabakası çalınması üzerine harekete geçen Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisinin aracını tespit eden ekipler, şüpheli İ.A'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada çalınan malzemeler ile 50 adet tabanca fişeği ve 1 adet testere de ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli İ.A isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla suçlularla mücadeleye, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı şekilde devam edileceği belirtildi.