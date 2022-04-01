Edirne'de "İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri" masaya yatırıldı

Edirne'ye düzenlenen 'İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri' başlıklı toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, geleceğin ülkesinin Türkiye, Türkiye'de geleceğin alanının ise Trakya olduğunu belirtti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonda düzenlenen toplantıda iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Avrupa'daki büyük sanayi firmalarının yeni yer arayışında olduğuna vurgu yaptı.

Geleceğin ülkesinin şu anda Türkiye olduğunu aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de geleceğin alanının ise Trakya olduğunu ifade etti. Türkiye'de sanayi alanlarının toplam büyüklüğünün 278 bin 229 hektar olduğunu söyleyen Büyükdede, ülke topraklarının yüzde 0,36 gibi küçük bir kısmını kapladığını belirtti.

"Türkiye sanayi anlamında gelişmeli"

Türkiye'nin sanayi anlamında gelişmesi gerektiğine değinen Büyükdede, "Bakanlığımızda kendimize bir hedef koyduk. Biz Türkiye alanının yüzde biri kadar alanda sanayi alanı istiyoruz. Mevcudun 3 katına yakını kadar büyümek istiyoruz. Avrupa'da sanayisi gelişmiş birçok ülke firmaları kendilerine yakın ülkelerde faaliyet yürütüyor. Bu ülkelerde farklı sorunlar yaşandığı için firmaların yeni yer arayışları oluyor. Avrupa Birliği'ndeki firmalar bugüne kadar kendilerine en yakın olan AB içindeki ülkelere Slovenya'ya, Macaristan'a, Romanya'ya, Polonya'ya ve Bulgaristan'a taşındılar. Bu ülkelerde de problem çok büyüdü. Bulgaristan'a gidenler geri gelmeye başladı. Çünkü çalıştıracak adam yok, altyapıları yok. Romanya doldu, Polonya şu an çok aktif. Almanya oraya taşınıyor. Almanya yaşlılıktan dolayı çok sıkıntı çekiyor ve firmalarını başka ülkelere taşımaya başladı" şeklinde açıklamada bulundu.

Edirne'yi planlarken dış dünyanın Türkiye'den taleplerini, özellikle transit geçişi Edirne'ye getireceklerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Büyükdede, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Edirne'ye büyük katkıları olacağını ifade etti.