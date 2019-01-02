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Edirne'de iş yerine silahlı saldırı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kokoreççi dükkanına caddeden ateş açılması sonucu 8 kurşun isabet etti. Kurşunların buzdolabına, havalandırmaya ve duvarlara isabet ettiği öğrenildi.


İş yeri sahibi T.Ü. sabah dükkanı açtığında olayı fark ederek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, silahla ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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