Edirne'de ‘İŞKUR Kampüste' programı gerçekleşti

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi ve İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan "İŞKUR kampüste" programı gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen programa katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp öğrencilerle bir araya geldi. Genç istihdamı ve gençlerin iş hayatına yönelik sorulanın yanıtlandığı programda Vali Canalp'e Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr Erhan Tabakoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam eşlik etti.