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Edirne'de izinsiz kazıya suçüstü

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir arazide şüpheli bir şahsın olduğu ve dedektör ile arama yaptığı tespit edildi.

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir arazide şüpheli bir şahsın olduğu ve dedektör ile arama yaptığı tespit edildi. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim 2020 tarihinde Edirne'nin Havsa ilçesi Hasköy köyünde arazide şüpheli bir şahsın olduğu ihbarı alınmasını müteakip; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen bölgede yapılan kontrolde bir şüpheli şansın olduğu ve dedektör ile arazide arama yaptığı görüldü.


Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni paralar ele geçirildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM şube müdürlüğü tarafından izinsiz kazı yapmak suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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