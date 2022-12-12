Edirne'de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Karaağaç Bosnaköy yolunda ve Edirne Havsa gişelerdeki iki araçta yapılan aramalarda, 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.