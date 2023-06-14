İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de jandarmanın silahları ve ekipmanları tanıtıldı

Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 184.

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte narkotik dedektör köpekleri, bomba imha ekibi kıyafeti, olay yeri inceleme ekipmanları ve çeşitli silahlar tanıtıldı.



İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen davette birimlerin faaliyetleri açılan stantlarda anlatıldı. Etkinliğe Edirne Vali Yardımları Sıdkı Zehin ve Zafer Karamehmetoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, il protokolü, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez katılımcılara teşekkür etti.



Kurulan stantta narkotik dedektör köpekleri, bomba imha ekibi kıyafeti, olay yeri inceleme ekipmanları, dron ve çeşitli silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Komutanlar eşliğinde stantları dolaşan katılımcılar, jandarmanın kullandığı araç gereçleri yerinde inceledi. Jandarma Komutanlığı köpek timleri de düzenlenen etkinlikte ilgi odağı oldu.

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