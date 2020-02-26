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Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Çalıköy - Uzunköprü karayolu üzerindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. Çalıköy'den, Uzunköprü yönüne giden otomobil, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 8 kaçak göçmen yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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