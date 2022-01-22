Edirne'de kaçak içki ve cinsel ürün ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 12 bin 185 paket cinsel içerikli ürün ile 224 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda 12 bin 185 paket cinsel içerikli ürün ve 224 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli H.E. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.