Edirne'de kaçak oyun konsolu ve içki ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri yurda kaçak yolla sokulan oyun konsolu ve içki ele geçirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İSTH Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler çevresinde, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İpsala-Keşan karayolu üzerinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada illegal yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 17 adet PS5 oyun cihazı ve 12 adet oyun cihazlarına ait oyun kolu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve asayişin sağlanması ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetlere, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.