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Edirne'de kaçak parfüm operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramada maddi değeri 210 bin lira olan 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine TEM Gişeler mevkiinde şüpheli iki araçta yapılan aramada, Romanya'ya götürülmek üzere, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik markalarda iki araçta toplam 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.

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