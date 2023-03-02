İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Edirne’de jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda bin 179 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edirne'de jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda bin 179 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.


Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda bin 179 adet elektronik sigara ve 1 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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