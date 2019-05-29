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Edirne'de kaçak tütün operasyonu

Edirne’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonlarda, araç ve depolarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonlarda, araç ve depolarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, farklı araç ve depolarda yapılan aramalarda, yaklaşık 300 kilogram markasız, faturasız, bandrolsüz, kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda, araç ve depo sahibi S.G., K.C.S., İ.Ç. ve M.Ş.Ç. isimli toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaları sürüyor.

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