Edirne'de kaçakçılık operasyonu

Edirne'de KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, çeşitli marka ve miktarlarda gümrük kaçağı içki, çay, cinsel içerikli macun ve laptop ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir iş yerinde yapılan aramada 55 adet farklı gramajlarda ve markalarda gümrük kaçağı içki, 400 poşet kaçak sallama çay, 75 kavanoz Epimedyum ibareli cinsel içerikli gümrük kaçağı macun, 3 adet laptop, 7 kilogram kaçak çay ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili Bulgaristan ve Türk uyruklu 3 kişi hakkında soruşturma sürüyor.