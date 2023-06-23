Edirne'de kamyonun damperi şaha kalktı

Edirne-Kapıkule Karayolu'nda damperi açık unutulan kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu damper havada asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, İlhami Yörük'ün kullandığı 39 AF 907 plakalı hafriyat kamyonunun damperi aniden açılınca, Edirne - Kapıkule karayolunda bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun ön kısmı havaya kalktı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, kamyonda ve yön tabelasında hasar oluştu. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapatılınca, ulaşım kontrollü şekilde alternatif yollardan sağlandı. Kamyonun yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Sürücünü hatalı olduğunu ifade eden vatandaşlardan Osman Balta, kazayı görünce şaşırdığını belirterek, “Araç tabelaya sıkıştığı için asılı kaldı. Sürücüde şimdi gelecek. Film sahnesi gibi” dedi.

Vatandaşlardan Engin Aydın da, drosenin tabelada asılı kaldığını vurgulayarak, “Olmuş ile olacağa bir şey yapamayız. Daha önce çok kaza gördüm ama böylesini ilk kez görüyorum” diye konuştu.

Diğer vatandaşlarda böyle bir kazayı ilk defa gördükleri için şaşırdıklarını ifade etti.