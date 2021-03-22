İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de kar

Edirne’nin Balkan köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Edirne'nin Balkan köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.


Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kar köylerde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor.


Meteoroloji verilerine göre Edirne genelinde soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla süreceği kaydedildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.