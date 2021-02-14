Edirne'de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Edirne'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı gidererek etkisini artırdı. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarının bulunduğu bölgede yer yer yoğun kar birikintileri oluştu. Karayolları ekipleri sürdürdükleri çalışmalarla yolların kapanmasının önüne geçiyor.

Kar yağışı kent merkezinde de etkisini artırarak kuvvetli şekilde devam ediyor. Yollarda olumsuz yaşanmazken, Edirneliler güne beyaz örtüyle uyandı.Edirne'nin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.