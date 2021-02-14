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Edirne'de karla kaplanan köy yollarının kapanmaması için çalışmalar sürüyor

Edirne’de şiddetli kar yağışının ardından köy yollarında Edirne İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışma gerçekleştiriyor.

Edirne'de şiddetli kar yağışının ardından köy yollarında Edirne İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışma gerçekleştiriyor.


Edirne'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte yolların kapanmaması için iş makineleriyle çalışma gerçekleştiriliyor. Edirne merkez ilçeye bağlı Ekmekçi, Ahiköy ve Karabulut köylerinde şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar tamamen karla kaplandı. Bazı bölgelerde zaman zaman yollar kapandı. Edirne İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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