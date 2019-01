Edirne'de 'Okul Destek Projesi' kapsamında karne şenliği düzenlendi. Etkinlikte Vali Ekrem Canalp çocuklara hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen ‘Okul Destek Projesi' kapsamında Edirne'de karne şenliği düzenlendi. Melahat Hulusu Datenin Sevgi Evleri Sitesi'ndeki şenliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi de katıldı. Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtan Vali Canalp, “Bugün bu heyecanı öğrencilerimiz ve onların velileri ile beraber yaşıyor olmak ayrı bir mutluluk. Devletimizin dezavantajlı çocuklarımıza yönelik sağlamış olduğu bu imkanları burada görüyor olmak çok daha güzel ve çok daha anlamlı. Bizler sosyal devlet ilkesini hayata geçirmekle mükellefiz. Toplumun her kesiminde herkesin bir şekilde geleceğe yönelik olaraktan bir ümit içerisinde var olabilmesidir ve belli imkanlara her zaman için sahip olabilmesidir. Buna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Tüm amacımız da, gayretimiz de halkımızın her bir neferinin gelecekte kendilerini, toplumun her kesiminde ve her alanında başarılı bir şekilde yer alabilecekleri alanlara yönelik desteklemek” dedi.

Okul Destek Projesi'nin Edirne'de 35'i Keşan ilçesi, 115'i merkez olmak üzere toplam 150 çocuk ile uygulandığı açıklandı.