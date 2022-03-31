Edirne'de katliamı gerçekleştiren katil zanlısının çocukluğunu bilen, öldürülenlerin aile yakını konuştu

Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin katil zanlısını çocukluğundan itibaren kendisini tanıyan köyün minibüs şoförü ve aynı zamanda Filiz Güner'in ağabeyi Halil Keser, “Katil zanlısını eskiden okula götürüyordum ve böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdik” dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı olan Elmalı köyünde 4 kişilik ailenin katledilmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak yaklaşık 25 yıldır köy minibüsçülüğü yapan, aynı zamanda Anıl Güner'in dayısı olan Halil Keser, katil zanlısı Berk Erdoğan'ın çocukluğunu bildiğini hatta minibüsüyle okula götürdüğünü anlattı.

Anıl Güner'in dayısı Halil Keser, “Tutuklanan kişiden şüpheleniyorduk tabii ama kesinleşmesini bekliyorduk. Köy kurulduğundan beri böyle bir şey hiç yaşamadık. Bu köyün çocuğuydu burada büyüdü ben onu kendim okula getirdim götürdüm. Çocukluğunu biliyorum” dedi.