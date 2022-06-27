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Edirne'de kavşakta kaza: 5 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala'ya giden H.A. idaresindeki 22 ACG 234 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 16 FB 854 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan N.A. ve M.A. ile hafif ticari araçtaki R.B., A.K. ve A.H.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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