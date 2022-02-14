İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de kaza: 2 yaralı

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Edirne Fatih Mahallesi Şevki Arman Caddesinde meydana geldi. Seyir halinde olan E.B. idaresindeki 06 DY 5860 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp kamyonuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.B. ve çöp kamyonunda görevli işçi Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otomobil yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.