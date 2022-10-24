Edirne'de kaza: 5 kişi yaralandı

EDİRNE (İHA) – Edirne'de meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne- Kırklareli yolu İskender köyü kavşağında 22 DN 724 plakalı E.A. idaresindeki otomobil ile 59 ACH 200 plakalı E.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.A. idaresindeki 22 DN 724 plakalı otomobil yoldan çıkarak ters döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçta bulunan M.A, M.K. ve E.Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.