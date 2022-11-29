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Edirne'de kazaya karışan sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

Edirne’de meydana gelen kazada sürücü otomobilliyle kaçarken, yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de meydana gelen kazada sürücü otomobilliyle kaçarken, yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne Sarayiçi Er Meydanı Kanuni Köprüsü girişinde meydana geldi.


V.D. idaresindeki 22 HU 007 plakalı otomobille kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralanan sürücü V.D'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri kaza yaptıktan sonra olay yerinde otomobiliyle kaçan sürücüyü tespit etmek üzere inceleme başlattı.

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