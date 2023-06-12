Edirne'de kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 7 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Keşan Karayolu Muzaffer Atasay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 22 AAG 500 plakalı otomobil, 22 ABP 095 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, kırmızı ışık ihlali olduğunu ifade ettiler. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.