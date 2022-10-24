Edirne'de kırmızı ışık ihlâli yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne'de kırmızı ışık ihlâli yapan motosikletli, minibüs ile çarpışması sonucu kaldırıma savrularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlâli yapan motosiklet sürücüsü Niyazi Çapkın, yan taraftan gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan kaldırıma savrulan sürücü Çapkın, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.