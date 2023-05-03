Edirne'de köpeklerin saldırdığı motosikletli otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de başıboş sokak köpeklerin saldırdığı motosikletlinin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Kapalı Cezaevi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş köpekler seyir halindeki M.N.Ö. ile Z.G.'nin bulunduğu motosiklete saldırdı. Motosikletle bulunan sürücü korkuyla kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen E.B. idaresindeki 34 FVS 551 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.