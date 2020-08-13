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Edirne'de korkutan görüntü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Kurtbey Göleti’nin bir bölümü, yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Kurtbey Göleti'nin bir bölümü, yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bir bölümünde su bulunan bir bölümünde ise dibi görünen göletteki balıklar da telef oluyor.


Uzunköprü ilçesinin Kurtbey Köyü'nde bulunan göletin bir bölümünde kuraklık nedeniyle sular çekildi. Bir bölümünde kuruma nedeniyle çatlaklar oluşan gölette bulunan birçok balıkta telef oldu. Geçen yıllarda bölgenin tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılayan göletten bu yıl tarımsal sulamaya izin verilmemesine rağmen çekilen su korkutan görüntü oluşturdu.



“Yağış olması için dua ediyoruz”


Kış ve yaz mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle gölette su çekilmesi yaşandığını ifade eden Köy Muhtarı Feridun Batan, bölgede bu yıl sulu tarım yapılamadığını ve çiftçinin çok zor durumda olduğunu belirterek, bölgede yağışların olması için dua ettiklerini söyledi. Göletteki su çekilen alanın belli bölgede olduğuna da dikkat çeken Batan, göletin büyük bir bölümünde suyun bulunduğunu ancak geçen yıllara oranla yine de doluluk oranında ciddi düşüş yaşandığını vurgulayarak, gölete su takviyesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.



“41 yaşındayım göleti ilk kez böyle gördüm”


Köy halkından Salih Eriş de 41 yaşında olduğunu ve bu köyde doğup büyüdüğünü belirterek, göletteki suyun tarımsal sulamada kullanılmamasına rağmen bu kadar su çekilmesinin yaşandığını ilk defa gördüğünü anlatarak, “bölgemiz de bu yıl çok kurak mevsim yaşadık, bölgemizde en kısa zamanda inşallah yağış görürüz” açıklamasında bulundu.

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