İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de korona virüs denetimi

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri toplu taşıma araçlarında, asayiş polisleri de kalabalık alanlarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde minibüs ve taksilerde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Araçlarda yapılan denetimde evrak kontrolü ve araç içerisinde bulunan yolcu sayıları kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde durdurulan minibüslerde ve taksilerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.



Kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı


Asayiş polisleri tarafından da kent merkezinde özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve dükkanlarda denetim yapıldı. Yapılan denetim neticesinde Edirne'de vatandaşların maske takma zorunluluğuna genel anlamda uyduğu gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.