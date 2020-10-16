Edirne'de korona virüs denetimi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde minibüs ve taksilerde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Araçlarda yapılan denetimde evrak kontrolü ve araç içerisinde bulunan yolcu sayıları kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde durdurulan minibüslerde ve taksilerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı

Asayiş polisleri tarafından da kent merkezinde özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve dükkanlarda denetim yapıldı. Yapılan denetim neticesinde Edirne'de vatandaşların maske takma zorunluluğuna genel anlamda uyduğu gözlemlendi.