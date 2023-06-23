Edirne'de 'Kukla 22' operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye genelinde 31 ilde gerçekleştirilen 'Kukla' operasyonu çerçevesinde Edirne'de gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, ekipler tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli Edirne Adliyesine sevk edildi.

Olay nasıl olmuştu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Kukla 22" operasyonu çerçevesinde kent merkezinde 28 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Adreslerde yapılan aramada; 8 adet tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, bin 209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilmiş ve olayla ilgili 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.