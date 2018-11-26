Edirne'de Kurtuluş Günü resepsiyonu

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü anısına, Edirne Belediyesi olarak Kurtuluş Günü resepsiyonu düzenlendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne'yi aşkla seviyoruz. Biz Edirne'yi canımız gibi, kanımız gibi seviyoruz. Çünkü Edirne; Türkiye Cumhuriyet'inin Serhat'taki bayrağıdır. O yüzden Edirne bizim canımızdır, namusumuzdur” dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Kurtuluş Resepsiyonu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşısı'nın okunmasıyla başladı. Gecede sunulan Zeybek Gösterisi ise büyük bir ilgiyle izlendi. Edirne Belediye Bandosu ise seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve kahramanlık marşlarıyla geceye renk kattı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tarihi ve kültürel özellikleriyle serhat şehri Edirne'nin eşi ve benzeri bulunmayan bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne Ebru Sanatı gibidir

Şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan Edirne'nin, bütün tarihi boyunca neredeyse insanlık tarihine yakın bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Gürkan, “Edirne, farklı inançların, farklı kültürel anlayışların bir arada yaşadığı bir kent. Edirne'de birçok şeyi bir arada bulabilirsiniz. Edirne'de birçok anlayışı bir arada bulabilirsiniz. Ama Edirne'de hoşgörüyü bulamazsınız, çünkü hoşgörüde bir hoş gören bir de hoş görülen vardır. Edirne'de hoşgörü yerine birlikte yaşamayı, dayanışmayı, paylaşmayı ve uzlaşmayı bulursunuz. Edirne'de hoşgörü yerine birlikte yaşamayı, dayanışmayı, paylaşmayı, uzlaşmayı bulursunuz. Edirne bu anlamda bir mozaikte değildir. Çünkü mozaik parçalardan oluşur ve sonunda ortaya çok güzel bir eser çıkar ama parçaların arasında ince bir çizgi vardır. Edirne bu bağlamda tıpkı bir teknede bir araya gelen ve renklerin buluşmasından, birleşmesinden bir armoni oluşturan bir Ebru Sanatı gibidir. Kentimiz cinsiyeti olmayan bir kenttir. Edirne'nin cinsiyeti yoktur. “Cinsiyetli kentler mi var” diyebilirsiniz. Ama Edirne'nin cinsiyeti yoktur. Çünkü bu kente gelen kadın da Edirne'ye aşık olur; erkek de Edirne'ye aşık olur. Böyle bir kenttir Edirne'miz. Bugün Edirne'nin ebediyete kadar, sonsuza kadar kurtulduğu tarih olan, 96. yılı kutladığımız ama bin 96, 2 bin 96, 3 bin 96 yılını da aynı tarihte kutlayacağımız kurtuluşun ve kuruluşun mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün kentidir Edirne, Gazi'nin kentidir Edirne. Çünkü Gazi Edirne'ye yaşamı boyunca 4 kez gelmiş. Komşu kentlerde bazen saatler, en fazla bir gece geçirirken, Edirne'de 4 geceyi geçirerek Trakya'yı hem Balkanlara hem de Anadolu'ya karşı ne kadar değerli kıldığını, sevdiğini hepimize kanıtlamış, göstermiştir. Bu güzel kentte, bu muhteşem kenttin neresinde gezerseniz gezin; bir köşeyi döndüğünüzde Cumhuriyet'in bir iziyle; bir köşeyi döndüğünüzde Mimar Sinan'la, bir diğer köşeyi döndüğünüzde Fatih Sultan Mehmet'le, II. Murat, Hüdavendigar ile karşılaşırsınız” dedi.

"Osmanlının mimari anlayışının başlangıcı da, zirvesi de bu kenttir"

Böyle bir şehrin dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğinin altını çizen Gürkan, “Öyle bir kenttir ki Edirne, 118 yıllık belediye binasından bakarken sağınıza baktığınızda Osmanlı Mimarisinin en erken temsilcisi olan Eski Camiyi, solunuza baktığınızda Osmanlı Mimarisinin zirvesi olan muhteşem Selimiye'yi görürsünüz. Osmanlının mimari anlayışının başlangıcı da bu kenttedir, zirve yaptığı nokta da bu kenttedir. Böyle bir kent bırakınız Türkiye'yi dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Camileriyle, hanlarıyla, köprüleriyle, kervansaraylarıyla geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüdür Edirne. O yüzden bu kenti Allah'ın bize bir şükrü olarak görüyoruz. Bu muhteşem kentte görev yapmak ebetteki önemli ama bu kentin bir yurttaşı, vatandaşı olmak, bir neferi olmak dünyadaki bütün payelerin üzerindedir. Biz Edirne'yi aşkla seviyoruz. Biz Edirne'yi canımız gibi, kanımız gibi seviyoruz. Çünkü Edirne; Türkiye Cumhuriyeti'nin Serhat'taki bayrağıdır. Edirne bizim göz bebeğimizdir, namusumuzdur. Bu muhteşem kente borcumuzu ödemek için, bize özgürce yaşama, sokaklarda dolaşma şansı verdiği için minnettarız. Kurtuluşunun 96. yılında, bu kurtuluşu bize armağan eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız, ruhları şad olsun. Onların bize bıraktığı bu kutsal emanetleri ve şanlı Türk Bayrağını ilelebet gönderde tutacağımıza söz veriyoruz. Var olsun Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene” diye konuştu.

Gürkan, ayrıca 25 Kasım'ın Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü olduğunu belirterek, “Edirneliler olarak kadına karşı şiddete mücadele de yerimizi aldığımızı sizlere ifade etmek isterim” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan daha sonra eşi Esra Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte 96. yıl pastasını kesti.