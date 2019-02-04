Edirne'de ‘Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturması' eğitimleri başladı

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında Edirne İl Özel İdaresi tarafından 4-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması' isimli proje eğitimleri başladı.

Edirne İl Özel İdaresi Misafirhanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ‘Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması' isimli proje eğitimlerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, eğitmen Elmas Akkuş ve kurumlardaki memur kadroları katıldı.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, eğitimler öncesi yaptığı açılış konuşmasında, “4 Şubat tarihinde başlayacak olan eğitimlerimiz kapsamında 50 Özel İdare personeli 'Kurum Kültürü ile Huzurlu İletişim ve Başarılı Birliktelik' konu başlıkları üzerine 2 farklı eğitim almış olacak ve projemiz 15 Şubat tarihinde sona erecek olup, proje bütçesinin tamamı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacaktır. 2 hafta boyunca düzenlenecek olan eğitimler personelimizin motivasyonunu ve hizmet kalitesini daha da arttırmak ve önceliklerimize başarıyla ulaşmak gayesiyledir. Bu amaçla eğitimlerimizin ilk haftasında İdare personelimiz kurum kültürü, kurumsal gelenekler ve bağlar üzerine alacağı eğitimlerle kurum içi etkileşimde bir bütünlük yakalayarak iç ve dış paydaşlar, yerel ve uluslararası kurumlar ile daha sağlıklı işbirliği ve iletişim geliştirecek, kurumumuzun gücünü ve imajını her alanda en iyi şekilde temsil edecektir. İkinci hafta düzenlenecek olan Huzurlu İletişim ve İletişim Teknikleri eğitimiyle personelimiz bireysel anlamda etkili iletişim yollarını benimseyip geliştirerek problemlere daha kalıcı çözümler sağlayacaktır” dedi.

Açılış konuşmaların ardından eğitmen Elmas Akkuş tarafından ‘Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması' isimli proje eğitimlerinin ilk bölümü başladı. Eğitimler, 15 Şubat tarihinde sona erecek.