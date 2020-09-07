Edirne'de kurumlar arası filyasyon toplantıları

Edirne'de, valilik himayelerinde emniyet ve jandarma yetkililerinin katılımıyla filyasyon değerlendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Valiliği'nin himayelerinde Emniyet ve Jandarma yetkililerinin katılımlarıyla günlük yapılan filyasyon değerlendirme toplantısının ardından konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, “Edirne Valiliğimizin himayelerinde Emniyet ve Jandarma yetkililerinin katılımlarıyla günlük filyasyon değerlendirme toplantılarımıza hafta sonu da aralıksız devam ediyoruz. Bizler hastanelerimiz, filyasyon ekiplerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Corona virüs ile mücadelemizi gece ve gündüz aralıksız sürdürmekteyiz. Sevdiklerimizi korumak ve kaybetmemek için lütfen maskelerimizi ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde takalım, kalabalık alanlardan mümkün olduğu kadar uzak durup sosyal mesafemizi koruyalım ve el hijyenimize muhakkak dikkat edelim. Hastalıktan korunmanın tedavi olmaktan daha kolay olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” dedi.