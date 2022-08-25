İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de kuvvetli yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne’de, kısa süreli etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de, kısa süreli etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


Edirne'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti.

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