Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçi mevkiinde sahil güvenlik ekiplerince, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 4'ü çocuk, 10'u kadın toplam 36 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçi güneyinde lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan, 31 Afganistan ve 5 İran uyruklu olmak üzere 4'ü çocuk, 10'u kadın, toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.