Edirne'de LGS sınavına girecek öğrenci: “Hocam ben kimliğimi almayı unuttum”

Edirne'de 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı başladı. Kimliğini yanına almayı unutan öğrenciler ise sınava yetişmek için büyük çaba harcadı.

Sabah erken saatlerden itibaren velileriyle okul önüne gelen öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu. Saat 9.30'da başlayan sınav için öğrenciler 9.00'da okullara alınmaya başlandı. Sınav salonlarının yolunu tutan öğrenciler ter dökerken, çok sayıda veli de okulun bahçesinde çocukları kadar heyecanlı saatler geçirdi. Kimliğini yanına almayı unutan öğrenciler ise sınava yetişmek için depar attı.

“Veliler daha heyecanlı”

8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavda adaylar soruları çözmek için ter dökerken veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarının çıkmasını bekledi.

Kızının LGS sınavına iyi hazırlandığını anlatan anne Aydan Avcı, "Herkes gibi bizlerde heyecanlıyız. İnşallah başarılı olurlar ve emekleri boşa gitmez. Çok fazla derslerine çalıştı. Bu ilk sınavımız. Okulda girdikleri sınavlar farklı oluyor. Bütün çocuklara başarılar dileriz" dedi.

“Ben onlardan daha çok heyecanlıyım”

Okul önünde bekleyen öğrenci velilerinden Akın Ayyılmaz da, "Ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Başarılı olmasını bekliyorum. İlk sınav heyecanımızı yaşıyoruz" diye konuştu.

“Dua ettim”

Okulun bahçesinde bekleyen velilerden anne Canan Dönmez ise ‘'Kızım 8. sınıf öğrencisi bu okulda okuyordu. Bugün LGS sınavına giriyor inşallah daha iyi olur. Her şey hepsi için güzel olsun. Dua ettim. İstedikleri yere gelsinler diledim. Biraz heyecanlıydı" şeklinde konuştu.

Baba Sami Dönmez ise, " olarak hepsine başarılar diliyorum. Allah torunuma sağlıklı günler versin bunu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sınav iki oturum halinde yapılacak

İlk oturumun sözel olarak gerçekleştirileceği sınavda öğrencilere bu kategoride Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinde toplam 40 soru yöneltilirken sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi bu yıl posta yoluyla gönderilmeyecek.