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Edirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay ilçeye bağlı Küçükdoğanca köyünde meydana geldi. Maden ocağının bin 50'nci metresinde çalışan 41 yaşındaki Ramazan Taşan, ocakta meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Toprak altından diğer işçiler tarafından çıkarılan Taşan, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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