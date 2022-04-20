İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Edirne’de bir marketten hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı.

Edirne'de bir marketten hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı.



Olay, İpsala ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi markette dolaşırken raflardan alıp üzerine sakladığı 100 lira değerindeki ürünlerle çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden market görevlileri şahsın üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şahıs, marketten aldığı ürünleri tek tek üzerinden çıkardı ve kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri yabancı uyruklu şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

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