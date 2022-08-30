Edirne'de Mehmetçik ve tankların geçit töreni nefes kesti

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Edirne Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Tören Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Konuşmaların ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehmetçiğin, tank ve askeri araçların geçişi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.