Edirne'de merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu

Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu.

25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu için Edirne Ulu Cami'de mevlit okutuldu. Büyük Birlik Partisi Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu, cuma namazı öncesi okutulan Mevlit-i Şerif'e katılan tüm Edirnelilere teşekkür ederek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.