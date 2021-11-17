İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de mesire alanındaki yangın korkuttu

Edirne’de mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde bulunan mesire alanı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve traktörlerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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