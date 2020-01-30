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Edirne'de metruk binalar tehlike saçıyor

Edirne’de, bulunan metruk binalar saçıyor.

Edirne'de, bulunan metruk binalar saçıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle de rüzgârlı havalarda çatısındaki kiremitlerin düşme tehlikesi yaşadığı eski binaların çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinin de yetersiz kaldığını söylüyor.


Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi Çamaşırcılar Sokakta bulunan ve Saatli Medrese'nin hemen arkasında yer alan metruk binanın çatısından sarkan kiremitler büyük tehlike oluşturuyor.


Rüzgarlı havalarda çatısından sarkan ve her an düşme tehlikesi yaşayan kiremitlere karşı vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden çevresinden geçmek zorunda kalıyor.


Metruk binanın yıkılma tehlikesi yaşadığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerin çevresinde aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını, binanın önünden geçerken büyük korku yaşadıklarını söyledi.

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