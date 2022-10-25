İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köy kavşağında minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.