Edirne'de mobilya deposundaki yangın havadan görüntülendi

Edirne'de mobilya kimyevi maddelerin olduğu depolarda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, havadan da görüntülendi.

Edirne Süloğlu ilçesi yolu üzerinde bulunan Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki mobilya ve kimyevi madde depolarında yangına çok sayıda itfaiye aracı ile yapılan 2 saatlik müdahale sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ve jandarma güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söz konusu fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, depoların bulunduğu alanda güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerine sık sık tankerlerle su takviyesi yapıldı. Ekipler, fabrikanın iç kısmında alevli şekilde devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Duman tahliyesi için panel duvarlar yıkıldı

Yaklaşık 2 saattir süren yangında, depodan duman tahliyesi yapılabilmesi için itfaiye ekipleri tarafından panel duvarın bir kısmı yıkıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.