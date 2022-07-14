İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı

Edirne’de motosikletle seyir halinde olan bir kişi kontrolünü kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.

Edirne'de motosikletle seyir halinde olan bir kişi kontrolünü kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Abdurrahman Mahallesinde Faith Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 22 HY 729 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan S.Ç. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başattı.

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