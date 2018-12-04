Edirne'de ‘Mühendis Olmaya Adım Adım' projesi

Trakya Üniversitesinin paydaşı olduğu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Dr. Mehpare Saka'nın Araştırmacı olarak görev aldığı ve yürütücülüğü İstanbul Gedik Üniversitesi STEM Araştırma Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofis Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ganime Aydın tarafından gerçekleştirilen “TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı” tarafından desteklenen “Mühendis Olmaya Adım Adım” projesi uygulamaları, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirildi. Projeyle, “Sevgi Evleri”nde yaşayan 60 öğrenciye kimya, uzay, tekstil, ziraat, çevre, elektrik-elektronik, biyomedikal, inşaat, yazılım ve makine mühendislikleri ile birlikte mimarlık mesleğinin tanıtılması ve temel uygulamalarının anlatılması hedeflendi.

"Mimarların ne iş yaptığına yönelik bilgilendirme yapıldı"

Projenin “Mimarlık” etkinliği, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde, projeye katılan 60 ilkokul ve ortaokul öğrencisiyle birlikte gerçekleştirildi. Mimarlık mesleği tanıtım ve uygulamasında eğitmen olarak Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar görev aldı. Etkinlikte mimarların ne iş yaptığına yönelik bilgilendirmenin ardından uygulama kısmında binaların iklim şartlarına göre korunması ve enerji verimliliği açısından deneyimlenmesi adına çalışma gerçekleştirildi.

Güneş panelleri oluşturdular

Öğrenciler kendilerine taşıyıcı sistemleri hazır olarak verilen bina maketleri üzerinde yönlere göre duvar ve pencere yüzeylerini tamamladı ve temelden çatıya kadar binanın korunmasına yönelik gerçekleştirilen ısı ve su etkilerine karşı önlemleri kendi fikirleriyle birlikte uyguladı. Öğrenciler ayrıca, çatı gibi yüzeylerde güneş enerjisinden faydalanmak için güneş panelleri oluşturdu.

Çalışmada öğrenciler, mimarlık mesleğini tanımalarının yanı sıra dış etkilerden korunmuş, verimli enerji ve temiz enerji kaynaklarından faydalanan bir bina oluşturma deneyimi yaşadı. Ayrıca Selimiye Camii, 2. Bayezid Külliyesi gibi önemli mimari eserlerle Trakya Üniversitesi Karaağaç kampüsüne öğrencilerle birlikte ziyaret gerçekleştirildi.