Edirne'de mültecileri taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

Edirne'de mültecileri taşıyan hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Sürücü ise başka bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde meydana geldi. Mültecileri taşıyan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alınırken, hayatını kaybeden mültecinin cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aracı kullanan sürücünün başka bir otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.